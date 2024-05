Caso colega de faculdade: Jojo Todynho nega ter recebido intimação

Jojo Todynho teria recebido uma intimação para prestar esclarecimentos sobre uma suposta agressão que teria cometido a uma colega de faculdade.

De acordo com o jornalista e colunista Gabriel Perline, do IG, a influenciadora teria sido convocada a prestar esclarecimentos em uma delegacia no Rio de Janeiro. Ainda segundo a informação do colunista, o confronto já teria até data marcada e aconteceria no dia 28 de maio.

A coluna entrou em contato com a cantora, que foi taxativa: “não recebi nada!”, afirmou Jojo Todynho.

Em março deste ano, o caso ganhou repercussão nacional, depois que uma colega de faculdade alegou ter levado um tapa na cara da cantora, a também estuda-se de direito foi até a delegacia e registrou uma ocorrência contra a colega famosa, em seguida, Jojo se pronunciou e disse que não chegou as vias de fato com a estudante.

Ainda em conversa com o colunista, Jojo disse que ficou sabendo da suposta data de acareação pela nota de Gabriel Perline e reiterou: “aqui na minha casa não chegou nada, hoje ainda é dia 8 de maio, vi que o Gabriel colocou lá que a acareação é dia 28 de maio, mas até agora não recebi nada”, encerrou a cantora.