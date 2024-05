Após sair do SBT, Christina Rocha lamenta grande perda aos prantos

Na última semana, a demissão de Christina Rocha do SBT pegou todo mundo de surpresa. A apresentadora foi desligada depois de mais de 40 anos de contrato com a emissora de Silvio Santos, após se afastar da apresentação do Tá na Hora.

Durante esta madrugada, Christina Rocha abriu um vídeo no seu Instagram e, bastante abalada e aos choros, lamentou uma grande perda em sua vida.

A apresentadora lamentou a morte de seu companheiro Billy, seu pet com quem conviveu durante 17 anos.

Por fim, Cristina ainda agradeceu o tempo que pode desfrutar ao lado de Billy e escreveu uma homenagem em suas redes sociais.