Wanessa Camargo recebe Zilu e Dado na plateia de seu show

Wanessa subiu ao palco pela primeira vez na noite da última sexta-feira em São Paulo após ter sido expulsa do BBB, acusada de agressão por Davi.

Wanessa conseguiu reunir os desafetos familiares Zilu e Dado na plateia para seu retorno aos palcos.

Apesar de os dois estarem no mesmo ambiente, Zilu e Dado não se falaram.

A mãe de Wanessa Camargo já deixou bem claro que não aprova a relação da filha com o ator e chegou a pedir que Dado saísse da mansão em que morava com Wanessa quando ela ainda estava confinada no BBB.

Logo após o show, Zilu concedeu uma entrevista e reiterou que não é a favor da relação, mas evitou se prolongar sobre o assunto, sendo interrompida pela filha Camila.