Entregador de aplicativo detona atitude de Ludmilla em entrega de pedido

Um entregador de aplicativos realizava uma entrega em um condomínio de luxo na Barra da Tijuca, quando descobriu que o pedido feito pela plataforma do iFood seria entregue para uma celebridade.

O entregador só percebeu que o pedido era para Brunna Gonçalves quando viu a cantora Ludmilla chegando de carro e entrando na mansão para onde o pedido era destinado, só então ele associou que a entrega era para a mulher da cantora.

Contudo, o entregador se surpreendeu com a atitude de Ludmilla, que mesmo sabendo que o pedido era para sua esposa, ignorou a presença do rapaz e, após ter decido do carro com amigos, fez questão de chamar uma das funcionárias de sua mansão para atender o profissional.

Minutos depois, o entregador gravou um vídeo relatando o constrangimento ocorrido na noite desta terça-feira.

