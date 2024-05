Filha de Neymar passará por cirurgia sem a ajuda do pai

Jázmin Zoe, de dez anos, suposta filha não reconhecida do craque do Al Hilal, passará por uma cirurgia e não poderá contar com a ajuda do suposto pai.

Gabrielle Gaspar, a modelo que alega ser mãe de uma filha de Neymar, procurou a coluna do Sodré, que revelou o caso com exclusividade, para contar que a suposta herdeira de Neymar precisará passar por uma cirurgia, e sem recursos, ela ainda não poderá contar com a ajuda do pai.

Jázmin Zoé passará por uma cirurgia de Amigdalectomia e que a cirurgia terá de ser feita pelo serviço público de saúde, já que a mãe alega não ter recursos para que o procedimento seja feito de forma particular.

Jazmin Zoé (foto: Foto arquivo pessoal)

Gabriela informou, ainda, que o processo de reconhecimento de paternidade, ao qual deu entrada por um advogado no Brasil, ainda tramita na justiça porque Neymar se nega a fornecer material genético para a realização de exame.

Ainda de acordo com Grabiela, a justiça determinou que o craque realize o procedimento em até 15 dias e aguarda a conclusão da decisão judicial.