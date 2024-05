MC Gui é socorrido às pressas por bombeiros no Rio Grande do Sul

MC Gui é um dos famosos que deixaram sua casa e seu estado para prestar socorro às vítimas das enchentes do Rio Grande do Sul

Além de colocar a mão na massa, o cantor também arrecadou toneladas de alimentos e água mineral que foram enviados ao estado por carretas e toda a ação foi mostrada pelo artista em suas redes sociais.

MC Gui (foto: Foto reprodução internet)

Porém, o inesperado aconteceu. No meio das enchentes, o barco que o MC usava com amigos para fazer o resgate de vítimas da tragédia acabou naufragando e virou nas enchentes. O famoso e os amigos, além das vítimas já resgatadas que estavam no barco, tiveram que ser socorridos pelo Corpo de Bombeiros que presta serviço na região.