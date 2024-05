Ivete Sangalo cancela turnê em comemoração aos 30 anos de carreira

Ivete Sangalo surpreendeu público e seguidores ao anunciar na manhã desta quarta-feira o cancelamento da turnê ‘A Festa’ que realizaria em diversos estádios localizados pelo Brasil inteiro.



A turnê ‘A Festa’ celebraria os 30 anos de carreira da cantora e teve início no ano passado com um grande show no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro.

Em pronunciamento oficial postado pelas redes sociais da artista, Ivete justificou o cancelamento por desacordo com a produtora responsável pelos shows e prometeu devolver o valor dos ingressos que já foram adquiridos aos pagantes. Comunicado (foto: Foto reprodução Instagram)