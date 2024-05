Ludmilla cancela turnê e promete devolver valor de ingressos pagos

Os fãs de Ludmilla ficaram mais tristes na manhã desta quarta-feira, depois que a artista anunciou o cancelamento da turnê In The House Tour, que havia programada shows para comemorar os dez anos de carreira da cantora por diversas cidades brasileiras.

Através de sua conta no Instagram, Ludmilla comunicou o ‘desacordo’ com a produtora responsável pela realização dos shows e lamentou não poder cumprir a agenda junto ao público, prometendo voltar com seu show assim que possível aos locais já programados.

A artista ainda informou que todos os pagantes devem procurar a empresa responsável pela venda de ingressos para reaverem o pagamento.

Comunciado (foto: Foto divulgação)