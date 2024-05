Ivete Sangalo se pronunciou e explicou o motivo de cancelar a turnê

A decisão do cancelamento de uma turnê inteira já iniciada por Ivete Sangalo pegou os seus fãs de surpresa, na manha desta quarta-feira (15).

Ivete disse que planejou cada detalhe com muito amor e carinho, mas que não iria arriscar segurança e responsabilidade para com os fãs.

Ela iniciou e disse que a decisão final foi por conta da responsabilidade que tem com os fãs. Por este motivo, ela fez uma série de stories para contar tudo aos fãs:

“Quando você tem um projeto desta grandeza, todas as pessoas estão envolvidas, tem por obrigação e compromisso realizar tudo com excelência. E com a maior responsabilidade. Por isso, embora esteja consternada, eu tomei a decisão de cancelar essa turnê”.

No final, Ivete Sangalo disse que, mesmo que seja uma decisão dilacerante, ela completou que deve ser algo com responsabilidade:

“Do lado de lá, existem vocês. Vocês, os meus fãs, que estão comigo a 30 anos. É uma celebração. E eu preciso tomar esta postura, porque sempre foi assim: objetivo, feito com muito amor, mas com muita responsabilidade”

