Brunna Gonçalves expõe vídeo e explica exposição de Ludmilla feita por entregador de app

A cantora Ludmilla acabou ganhando as páginas de fofoca depois que um entregador de aplicativo expôs uma suposta situação constrangedora que teria vivido ao fazer uma entrega na casa da artista, em um condomínio de luxo na Barra da Tijuca.

Porém, o caso, que acabou ganhando repercussão nas redes sociais, foi desmentido por Brunna Gonçalves, a verdadeira solicitante da entrega em sua residência.

Um entregador do iFood, teria sido direcionado para fazer uma entrega no condomínio das famosas, e se disse ter ficado espantado com a atitude de Ludmilla, que chegou em casa no mesmo momento em que ele fazia a entrega e ao invés de receber o item, o teria ignorado e ido chamar sua funcionária para receber a entrega destinada à Bruna.

Valendo-se de imagens de segurança da residência, Brunna expôs a filmagem e desmascarou o entregador, classificado pela mulher de Ludmilla de biscoiteiro.

Brunna afirmou que o caso teria acontecido no dia 21 de março e Ludmilla não estava em casa e nem sabia da entrega. Coincidentemente, a artista chegou minutos antes do entregador ter acesso à residência das famosas, e provou pelo vídeo que não houve encontro entre os dois.

Ainda segundo Brunna, a pessoa que aparece no vídeo passando pelo entregador seria uma dançarina da cantora que também havia chegado no carro de Ludmilla momentos antes.

Brunna culpou a busca por likes e oportunismo das redes sociais pelo mal-entendido que acabou colocando Ludmilla em situação embaraçosa.