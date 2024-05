Ator da Globo ficou barrado da festa de Marvvila

Marvvila realizou um festão na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, na última terça-feira para comemorar a chegada de seus 25 anos, contudo a festa saiu do que foi planejado e acabou dando dor de cabeça para a famosa.

A lista de convidados da cantora, acabou passando do número de pessoas que o espaço escolhido pela organização do evento suportava e a proprietária do espaço teve que intervir obrigando alguns convidados a ficar de fora da festança, sendo o caso de Caio Giovani, atualmente no elenco de Família é Tudo, folhetim das 19h da TV Globo.

O ator chegou a relatar o inconveniente nas redes sociais e reclamou de não ter conseguido acessar o evento, que segundo a própria aniversariante estava lotado de penetras.

Além do inconveniente com a lista de convidados barrados, Caio ainda denunciou um golpe que teria levado por um motorista de aplicativo:

Caio Giovani (foto: Foto reprodução Instagram)

“Além de ter saído para dar um rolê à toa na Barra da Tijuca, ainda levei um golpe do motorista da Uber, que alegou que eu não fiz o pagamento para ele, só que é tão burro que eu tenho o comprovante do PIX feito na conta dele”, disse Caio.

Horas depois, uma das promotoras do evento, Juliene Camacho, justificou a falta de organização e disse que não houve convidados barrados na porta da festa.

Então, tá!