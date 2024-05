Grande nome do esporte, Silvio Luiz morre aos 89 anos

Silvio Luiz, nos deixou hoje, dia 16 de maio, aos 89 anos, em decorrência de falência múltipla de órgãos. Ele estava internado na UTI do Hospital Alemão Oswaldo Cruz desde o dia 13, por conta de uma indisposição.

Um pioneiro da TV brasileira, uma marca do esporte no veículo,Silvio Luiz Perez Machado de Sousa era apresentador, narrador, repórter, comentarista e também árbitro de futebol, experiência que teve na década de 70. Filho da veterana atriz de rádio e televisão Elizabeth Darcy, irmão da atriz Verinha Darcy, intérprete de Pollyana, na primeira versão da novela, na década de 50, pelaTV Tupi.

Em 70 anos de TV, passou pelas redes Record, Excelsior, Bandeirantes, SBT e Rede TV. Na TV Excelsior, destacou-se no Show do Meio Dia, substituindo Hugo Santana. Na Record, foi repórter esportivo, narrador, atuou na primeira versão (ao vivo) da novela Éramos Seis, mas um de seus momentos mais marcantes foi no comando de Clube dos Esportistas, no início da década de 80.