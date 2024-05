Recém-saído de A Grande Conquista 2, Charles Daves reclama de edição do reality

Ex-participante de A Grande Conquista 2, na Record, Charles Daves participou na tarde desta quarta-feira do Link podcast na emissora e junto com a apresentadora Cintia Lima analisou sua participação na primeira fase do reality.

O artista o ex-vileiro chegou até o final da primeira etapa, ficando confinado durante dezoito dias e se disse surpreso por não conseguir subir para a mansão - segunda etapa do reality da Record.

Entrevistado por Cintia Lima e João Vivas, o ex-AGC2, foi questionado pela apresentadora por que ele não teria subido para a mansão e Charles disse que acredita que foi prejudicado pela edição do programa, que não exibiu sua trajetória para o grande público da TV aberta.

No YouTube, pelo canal de A Grande Conquista 2, é possível assistir todas as interações do ex-vileiro, que só foram exibidas no play plus.

Charles afirmou que, dentro da casa, era tido como um dos favoritos pelos outros participantes para garantir uma das 20 vagas da mansão, e se disse surpreso quando deixou o reality.

“Acho que não subi porque não fui mostrado na edição, minhas interações com outros jogadores importantes não foram ao ar, acho que o editor separou as cenas no cantinho e esqueceu de colocar”, iniciou.

O artista também disse que é muito difícil conseguir sobressair em um reality com 100 pessoas, mas espera a oportunidade de poder participar de outro, dentro ou fora da emissora.

“Entendo que é difícil editar um programa com 100 participantes, não dá mesmo para mostrar todo mundo”, concluiu.