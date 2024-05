Monique Evans e Cacá Werneck se casam no Rio

Monique Evans, 67 anos, se casou na noite desta quinta-feira (16), com Cacá Werneck, 40 anos, em uma cerimônia para 230 pessoas no espaço 'Além do Sonho', em Guaratiba, RJ.

O casal decidiu oficializar a união, que já conta com dez anos de relacionamento. À coluna, as noivas contaram que se apaixonaram à primeira vista.

Um detalhe curioso que as noivas dividiram com a coluna do Sodré foi que o encontro inusitado, que acabou em cima do altar, aconteceu em uma clínica psiquiatra, quando as duas estavam internadas para tratar de um quadro de depressão.

A festa, que reuniu familiares e amigos íntimos, contou com uma decoração luxuosa assinada por Gigi Monteiro, música ao vivo e um sofisticado cardápio.

A ausência de amigos famosos da apresentadora e ex-modelo Monique Evans foi sentida com ela pela imprensa local, mas os amigos de jornada não decepcionaram.