Bárbara Evans confessa que passará por cirurgia reparadora após gravidez

Bárbara Evans surgiu deslumbrante no casamento da mãe Monique Evans, que aconteceu na noite desta quinta-feira em um sítio localizado em Guaratiba, no Rio de Janeiro. Na ocasião, Bárbara conversou com a coluna e falou sobre como conseguiu voltar rapidamente ao seu peso ideal.

Após confessar que ocorreu um modo de emagrecimento para voltar a usar o sonhado manequim 36 das famosas, Bárbara, que é mãe de três filhos, contou que depois da gravidez dos gêmeos que nasceram no fim de novembro de 2023, seu corpo adquiriu uma flacidez e ficou com umas peles na região da barriga.

Apesar de em poucos meses já ter chegado no peso desejado, Bárbara confessou que em breve irá passar por uma cirurgia reparatória para ficar com tudo em cima, já que a idade não ajuda muito, conforme comentou a modelo de 32 anos.