Funcionário é acusado de aplicar golpe milionário em Regina Casé

Um suposto golpe vem envolvendo a fortuna de Regina Casé.

Segundo o colunista Felipeh Campos, a atriz teria sido alvo de golpe milionário, aplicado por um funcionário de sua confiança.

O caso envolvendo os dois ex-parceiros de trabalho está sendo investigado pela justiça, que, ainda segundo o colunista, tudo corre sobre o mais absoluto sigilo.

Outra fonte teria dito, no entanto, que o suposto produtor fraudulento seria originário da Bahia. A identidade do suposto golpista, no entanto, não foi revelada.

As primeiras informações sobre o caso dão conta de que o valor desviado da conta da apresentadora da Globo, que volta ao ar nas próximas semanas com um quadro de humor no Fantástico, é absurdamente alto.

Vale lembrar que Regina tinha um dos maiores salários da emissora, até bem pouco tempo, quando ainda fazia parte do quadro de funcionários que tinha contrato longo com a emissora.