Claudia Baronesa é a primeira eliminada de 'A Grande Conquista 2'

Fim de Jogo!Claudia Baronesa Foi a primeira eliminada da temporada. A ex-Power Couple disputou a preferência do público com outros dois participantes e na disputa com Bruno Cardoso e Guipa recebeu apenas 22,70% dos votos para permanecer no jogo.

Essa já é a terceira vez que Baronesa participa de um reality da Record e não obtém sucesso.

Em 'A Fazenda 14', a mãe de MC Gui, dependia dos votos do público para subir do Paiol para sede rural, mas acabou perdendo a possível vaga para Bia Miranda,

Já na última edição do Power Couple Brasil, a empresária acabou sendo eliminada, depois que seu marido Rogério, foi expulso por ter agredido a outro participante.