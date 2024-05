Tierry fica em saia justa ao ser questionado sobre casamento

Tierry e Mikaely Amorim, namorados já há mais de um ano, precisam fazer um verdadeiro malabarismo pelos ares para conseguirem dar conta do relacionamento. Apaixonados, o cantor e a influenciadora digital ainda não têm planos para casamento

Em entrevista ao portal Léo Dias, o compositor ficou em uma verdadeira saia justa quando questionado pela repórter Jussara Ávila se pretendia seguir os passos de Luan Santana, que revelou se preparar para casar com Jade Magalhães.

Tierry, ficou visivelmente constrangido com a pergunta e aparentemente sem saber o que responder, explicou que a cobrança de uma cerimônia vem mais por parte do público e que apesar dos dois estarem sempre juntos, em viagens ou até mesmo na casa um do outro, um casamento, como manda o figurino, com troca de alianças, vestido, padrinhos e cerimônia, ainda não fazem parte dos planos do artista.