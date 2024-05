Esposa de Tony Ramos traz detalhes do estado de saúde do ator

A mulher de Tony Ramos, casada com o ator há mais de 55 anos, acalmou o coração dos fãs do artista, que estão preocupados para saber seu real estado de saúde, desde que o ator foi internado e passou por uma cirurgia no cérebro, na última quinta-feira (16).

Em entrevista ao repórter Rodrigo Assis, do programa Fofocalizando no SBT, Lidiane confirmou que o ator passou por uma cirurgia, assim como já divulgado anteriormente pelo boletim médico do hospital, e disse também que o estado de saúde de Tony Ramos é excelente.

A esposa do ator informou que, ainda neste sábado, Tony poderá ser transferido da UTI para a semi-UTI do hospital Samaritano, em Botafogo, na Zona Sul do Rio de Janeiro.

Ainda de acordo com Lidiane, o marido está lúcido, acordado e já falando.