Filho de Luciana Gimenez e Mick Jagger se forma em faculdade com a presença dos pais

Lucas Jagger, filho mais velho da apresentadora Luciana Gimenez com o lendário cantor Mick Jagger, se formou em moda pela Universidade de Nova York ( NYU ) e conseguiu arrastar os pais famosos, não só para a cerimônia como também para a festinha pós-formatura.

O ex-casal foi flagrado se divertindo na festa de formatura do filho em clima leve e de amizade.

Desde que viveram um romance e Luciana Gimenez acabou engravidando do ídolo mundial, os dois vivem uma boa relação e sempre conviveram de maneira próxima para administrar a educação do filho.

Legal ver que, mesmo com todo holofote que existe sobre a vida do ídolo, o pai faz questão de participar de momentos importantes como esse na vida do herdeiro, parabéns aos envolvidos.