Ivete Sangalo encerra contrato com a Globo

Ivete Sangalo parece que vem vivendo um inferno astral, ou até quem sabe um de seus piores momentos na carreira.

Multi talentosa, Ivete resolveu se aventurar além da música e passou a dar expediente como apresentadora na TV Globo, a maior emissora de televisão do país.

Com diversos programas na grade da emissora, Ivete Sangalo passou a ser figurinha fácil nas telinhas, mudando radicalmente a época em que era apenas convidada para cantar seus sucessos em programas de grande audiência da emissora, como Domingão do Faustão e Caldeirão do Huck, na época.

Acontece que tamanha exposição desgastou a imagem da artista e até uma turnê inteira, em comemoração aos trinta anos de carreira da artista, foi cancelada, supostamente por baixa procura para a venda de ingressos.

Completando a fase negativa que ronda Ivete Sangalo, desde o carnaval, onde se indispôs com Baby do Brasil ao vivo e logo depois quase teve seu trio elétrico tombado em plena folia baiana, a TV Globo decidiu que não vai renovar o contrato milionário da artista.

Com uma arrecadação de aproximadamente 7 milhões de reais somente da TV Globo, onde respondia pela apresentação de três programas, sendo eles o já extinto Pipoca da Ivete, o The Masked Singer Brasil e sua participação no The Voice, que também saiu da grade, Ivete teve sua imagem saturado e essa pode ser uma das implicações para a baixa de público em seus shows.

Com o fim do contrato batendo as portas e já foi programas fora da grade, terá o fim de seu contrato com a emissora e caso decida continuar a frente do The Masked Singer Brasil, terá de aceitar trabalhar apenas por obra, com um cachê estimado em 1,5 milhões de reais por temporada, conforme informações do jornalista Alessandro Lo bianco, do A Tarde é Sua, na Rede TV!