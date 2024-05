Famosa revela que levou golpe de motorista de aplicativo

A influenciadora e empresária conta que ele ainda trancou as portas

Em Nova York, Erika Schneider relatou que ela e uma amiga, a influenciadora Isadora Coelho, foram vítimas de uma tentativa de crime por parte de motorista de aplicativo

A influenciadora relatou que próximo ao destino delas, o motorista cancelou a corrida e ficou dando várias voltas com as duas. Apesar da viagem estar paga pelo aplicativo da Uber, o motorista queria mais dinheiro. A influenciadora relatou o episódio, que aconteceu na última quarta-feira (15), o primeiro dia dela na cidade, através do seu Stories no Instagram.

Erika Schneider (foto: Reprodução Instagram)

"Fomos para o evento da Forbes e eu pedi um carro por aplicativo. Só que a gente chegou em um lugar que não era o nosso destino. Ele cancelou a corrida e continuou andando com a gente. Não foi Isa". A amiga, então, comenta. "Ele falou que chegou e não queria parar'.

Erika continua. "Não queria parar o Uber. Começou a dar várias voltas". "A gente falou para lá. Ai ele falou ok", descreveu Isadora. "Ele pediu mais dinheiro para a gente. Só que eu não estava com dinheiro. Só com cartão. Ele começou a dar várias voltas. Comecei a ficar desesperada. Eu pensei vai fazer uma maldade com a gente. E a gente toda arrumada, indo para o evento. Me fiz de sonsa e a Iza começou a gravar tudo", relata a ex-Fazenda, que ainda está em Nova York.

Erika então mostra a gravação e em seguida continua. "Resumo, ele parou em um lugar, trancou a porta do carro "Ai pediu dinheiro", diz Iza. "A gente se fez de sonsa. Eu não tinha dinheiro. Pensei o que esse cara vai fazer. Aí continuou dando volta e uma hora destravou a porta do carro. Do jeito que a gente tava, a gente desceu", revela a modelo.

Isadora completa: "Quando eu vi que ele destravou, a gente estava no trânsito. Eu falei para Erika abre a porta e desce". Então a ex-bailarina do Faustão finaliza. "A gente nem entendeu o que o homem tava falando. A gente desceu do carro no meio da rua e fomos andando para a festa".