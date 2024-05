Eliana visita a casa de Lucas Rangel

Neste domingo (19), Rangel fala dos preparativos para o casamento com Lucas Bley, restrição na lista de convidados, sucesso na carreira e rebate polêmicas envolvendo celebridades como Ludmilla e Kéfera.

Eliana viaja para Belo Horizonte, Minas Gerais e conhece a mansão tecnológica, divertida e belíssima do influenciador Lucas Rangel. Ele abre a intimidade, apresenta a mãe Ana Paula, mostra todos os cantos de sua casa, conta os detalhes de seu casamento com Lucas Bley, prova o “Cardápio Surpresa” da Chef Andreia Pimentel, explica as polêmicas envolvendo os artistas e diz se aceita ou não os famosos em sua lista de amigos.



CARREIRA DE LUCAS RANGEL

Lucas Rangel é um dos primeiros e mais importantes influenciadores do Brasil. Há mais de 10 anos, o mineiro tem gerado conteúdo para as redes sociais. No começo, aos 16 anos, ele criava vídeos de sátiras e o sucesso chegou de uma forma que tornou Lucas um dos mais assistidos da América Latina em uma única plataforma.





No YouTube, ele explodiu! Hoje, Rangel coleciona mais de 2 bilhões de visualizações e 11 milhões de inscritos em seu canal. Nas outras redes, os números são estrondosos. 57 milhões de seguidores que se encantam com seu jeito diferente de se comunicar, empreender e brilhar pela internet.



“No passado, a internet não tinha o profissionalismo do influenciador. Eu estava no ensino médio quando eu descobri o Vine, rede social de vídeos curtos. Eu fazia de brincadeira e eu morria de vergonha, quem me vê hoje não acha que eu tinha vergonha de gravar. Meus amigos me incentivaram a postar esses vídeos em redes sociais [...]. Na época, meu pai ficou apreensivo, eu estava no ensino médio pronto para formar, fazendo vídeo, eu não tinha nem como provar que dava dinheiro, eu fazia por diversão e quando aconteceu, meu pai já era empresário, ele foi se interessando em empreender nesse universo e hoje ele trabalha comigo. Eu tenho uma agência de publicidade e de influenciadores e ele trabalha na minha empresa comigo; a gente tem uma sociedade”, relata o jovem.



Rangel também faz sucesso na internet invadindo as casas de celebridades e entrevistando as estrelas. Ele alega que o “Eliana visita”, quadro conceituado em que a apresentadora conhece a residência dos famosos, foi a grande inspiração dele para o projeto: “Eu não faço o ‘Pod Entrar’ sozinho, eu apresento, mas tem mais cinco pessoas na equipe. O roteiro é por minha conta, então fica mais livre. Vai fazer um ano que a gente lançou, mas a gente já foi para mais de 30 casas. Inclusive, você [Eliana] foi uma grande inspiração para a gente, sabia? Porque eu adoro você na casa de todo mundo, eu adoro. Quando a gente foi falar do quadro e foi pensar em como fazer, a gente pegou bastante inspiração de você”, explica o influenciador.



A mansão batizada de “Casa Rangel” tem mil metros quadrados com tecnologia de ponta a ponta. Tem sofá com encosto que se movimenta sozinho, tobogã radical dentro de casa, cascata e vaso sanitário comandados por voz.



CASAMENTO



Lucas Rangel, 26, e Lucas Bley, 31, se conheceram na internet, no início, eles eram apenas amigos até rolar o namoro em 2020. Bley, que também é influenciador digital, vai casar com Rangel. Eles estão produzindo um reality show desde os preparativos do casamento até o momento cerimônia. O casamento vai acontecer no Hotel Palácio Tangará. Bley confirma com exclusividade que será no dia 11 de novembro e o motivo da data é porque é “o aniversário da minha mãe que está lá no céu e eu quis fazer essa homenagem para ela”.



O grande evento será mais intimista, com 150 convidados. O casal afirma que pref…