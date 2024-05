Solteiro ou namorando? Lucas Buda revela com quem vai passar o dia dos namorados

A vida pessoal de Lucas Buda ganhou uma projeção absurda desde que o capoeirista deixou o BBB24, divorciado sem saber da mulher Camila Moura.

Desde então as especulações sobre a vida do rapaz não param. Todo mundo querendo saber se há a possiblidade dele e Camila de reconciliarem, mas o rapaz acabou com essa indefinição sobre a sua vida amorosa

A revelação foi feita durante uma entrevista com a jornalista Newma Santiago, do portal Ego Brazil, quando ela questionou: "Lucas, quero saber de você: Dia dos Namorados tu vai passar com quem?".

E ele respondeu: "Tô solteiro, gente. Vou passar sozinho". Não satisfeita com a resposta, a repórter indagou: "Mas tem 3 falando que são suas namoradas", comentou, brincando.

Não achou graça!

A jornalista se referiu à ex, Camila Moura, à colega de edição, Pitel e à prima de MC Binn, Nina Capelly. Ele nem entrou na brincadeira e já cortou o assunto: "Não são não", respondeu.