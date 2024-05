Ao vivo no Encontro, Patrícia Poeta expõe distanciamento com a própria família

Patrícia Poeta cobria as enchentes do Rio Grande do Sul, para o programa Encontro desta sexta-feira, quando reconheceu uma prima identificada como Nete, vítima da tragédia que assola o estado.

A prima acompanhava à distância a apresentadora que fazia seu trabalho ao vivo e foi abraçada sob forte emoção de Patrícia, que não editou em dizer que fazia tempo que não reencontrava os parentes.

Após o abraço emocionado na prima e em seu filho, Patrícia explicou que desde que chegou ao Rio Grande do Sul, sua terra natal, ainda não teve tempo de encontrar com os familiares que ainda moram no local e passam por esse momento difícil.

A cena comovente foi ao ar e Patrícia seguiu com a cobertura da tragédia que vem mobilizando o país e também a TV Globo, que tem enviado seus principais âncoras e apresentadores ao sul do país.