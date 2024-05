Disputado internamente, Thiago Barnabé já tem futuro definido no SBT

Thiago Barnabé virou um dos assuntos mais comentados nos corredores do SBT, desde que a saída da apresentadora Eliana para a Globo foi dada como certa pelo canal.

O parceiro da apresentadora dos domingos da emissora de Silvio Santos ficou em uma saia justa ao ter seu passe super valorizado internamente, desde que Eliana sinalizou que gostaria de levar o colega de palco para a plinplim, já que o contrato do humorista vence em dezembro.

Barnabé, nome que ajuda a garantir a briga na disputa pela audiência dos domingos na emissora de Silvio Santos, é queridinho e seu nome está em alta na cúpula da emissora que não pretende deixar o artista seguir o rumo da patroa.

Enquanto não ganha um programa todinho para chamar de seu dentro do canal, Daniela Beyruti, mandachuva da emissora e filha de Silvio Santos, pretende esticar a estadia do rapaz aos domingos, fazendo uma dobradinha com Celso Portioli no Passa ou Repassa, quadro de grande sucesso do canal.

Com o contrato de Thiago vencendo só em dezembro, e o programa da Eliana ficando no ar até julho, esse deve ser o destino do apresentador pelo menos pelos próximos seis meses, enquanto avalia se seguirá os passos de Eliana e sucumbirá ao desejo de quase todos os famosos de trabalhar na vénus platinada.