Kamila Simioni fatura quase 100 mil reais ao expor traição do ex-marido

Além de lembrar da empresária como uma das participantes de A Fazenda 15, onde saiu como a mentirosa e manipuladora da edição após fazer Cariúcha acreditar que Rachel Sheherazade teria cometido um ato preconceituoso contra ela dentro a do Jogo, a bem sucedida empresária do ramo da beleza se tornou também nacionalmente conhecida ao ter um romance com Tony Salles, marido de Sheila Carvalho exposto, enquanto a morena do É o Tchan, estava confinada dentro do mesmo reality.

Agora, expondo que aqui se faz, aqui se paga, Simioni expôs para todos os seus seguidores que terminou seu relacionamento de mais de seis anos, porque foi traída pelo ex-marido com uma colega de trabalho dele.

Com o fato comercial aguçado e monetizando tudo que passa pelas suas mãos, a morena aproveitou para fazer do limão uma limonada e não só aproveitou para engajar nas redes sociais, como também aproveitou para engordar um pouco mais o cofrinho com essa história.

Kamila Simioni abriu um perfil no Close Friends e fez uma espécie de série, para contar aos seguidores tudo que teria acontecido e fulminando com o fim da relação.

Com isso, o também desafeto de Jojo Todynho conseguiu arrecadar quase cem mil reais, expondo o próprio chifre.