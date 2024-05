Alok, maior DJ brasileiro, mentiu ao dizer que vendeu avião na pandemia

Nada fica em oculto por muito tempo! Tempos após ter divulgado que teria vendido o próprio avião para manter empregado os funcionários durante o período de pandemia, onde todos os artista chegou a ver sua agenda de shows completamente parada, Alok, DJ de projeção mundial, é mais famoso país teria mentido ao afirmar o feito para ganhar reconhecimento e engajamento nas redes sociais.

A coluna do Sodré apurou que a aeronave em que o DJ alega ter vendido para manter seus funcionários ativos em sua produtora, na verdade, teria virado alvo de um processo contra ele e o ex-empresário Marcos Áudio Mix.

A coluna teve acesso ao processo, em que a aeronave que era de Alok e do empresário, teria sido vendido a um advogado de Brasília, mas sem a assinatura do sócio Marcos, o que acabou virando uma pendenga judicial entre os dois e a aeronave, se encontra totalmente parada em um hangar, enquanto a justiça não decide o futuro do avião. Ou seja, nem Marcos Áudio Mix, nem o advogado e nem Alok podem fazer uso do bem enquanto o juiz não bate o martelo.