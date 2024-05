Mulher de Orochi ostenta Ferrari e para evento na Barra da Tijuca

Este sábado foi dia de ostentar um carrão de quase dois milhões de reais para Lorena Jucá, mulher do rapper Orochi.

A influenciadora resolveu tirar o passante da garagem da mansão, ali mesmo pertinho de onde foi dar uma voltinha, mas a moça não chegou, anda discreta ao pagode que havia no bar do Oswaldo, conhecido reduto dos Mauricinhos e patricinhas da Barra da Tijuca.

Lorena Jucá (foto: Foto Thiago Sodré)

A loira chamou a atenção até mesmo do músico que estava cantando no local ao chegar acelerando o possante de quase dois milhões de reais, uma Ferrari branca e ainda com o teto conversível arriado.

Após marcar a presença por dez minutos no local, onde parece ter parado somente para cumprimentar alguns amigos e mostrar a aquisição, jucá saiu da mesma forma que chegou, acelerando e com a capota do carrão aberta.



