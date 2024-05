Tony Ramos deixou a UTI, mas continua sem previsão de alta

Tony Ramos, que deu entrada em um hospital na Zona Sul do Rio de Janeiro na última quinta-feira e passou por uma cirurgia para conter um sangramento no cérebro, deixou a UTI da unidade hospitalar neste sábado, mas continua internado.

Lúcido e interagindo como relata o último boletim médico emitido pelo hospital, Tony Ramos foi transferido para uma unidade de Semi UTI e segue sendo acompanhado apela equipe médica até apresentar melhorias mais significativas que possam possibilitar a alta para um quarto comum, e depois a volta para a residência.

A mulher do ator, Lidiane, segue acompanhando a recuperação do marido e chegou a falar com a imprensa na última sexta-feira, informando que a cirurgia teria sido muito bem sucedida e o marido estava muito bem.