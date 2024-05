Reynaldo Gianecchini choca com o corpo ao surgir de Drag Queen

Reynaldo Gianecchini chocou o país nesta sexta-feira com uma publicação onde aparece caracterizado de drag queen, o que, na verdade, amasse é a caracterização de seu personagem no espetáculo Priscila, A Rainha do Deserto.

O ator, que durante muito tempo foi reservado e não falava sobre suas orientações sexuais, na verdade, aproveitou a caracterização para homenagear o dia contra a homofobia.

Reynaldo Giancecchini (foto: Foto reprodução internet)

Mas, além de ter sido alvo de comentários preconceituosos, o galã global chamou a atenção pelo seu corpo, que acabou parecendo em uma das fotos, e a web, que não perdoa, teve quem amasse e também quem criticasse, achando que o ator está fora de forma.

O que a coluna pode dizer sobre isso é que, para nós, o Giane está sempre lindo, de qualquer forma, jeito, atitude ou aparência…

Reynaldo Giancecchini (foto: Foto reprodução internet)