Golpes do ‘assessor das famosas’ ultrapassam 600 mil reais e vítimas se mobilizam

Mais famosos, empresários e influenciadores caíram no golpe do produtor Ryck Leoanvicius.

Passando por assessor de famosos, como Nicole Bahls, Simony e Bárbara Evans, o produtor prometia, vendia e não entregava as pautas combinadas com os clientes.

Depois da matéria divulgada por Fabia Oliveira do Metrópoles, um grupo de pessoas lesadas pelo produtor que prometia matéria em revistas como Forbes, Vogue, e programas de televisão na Record TV e no SBT se juntaram e formaram um grupo de WhatsApp para fortalecer as denúncias contra o produtor.

A coluna do Sodré obteve com exclusividade acesso ao grupo de conversas privadas, onde os golpes aplicados por Ricardo passam dos 600 mil reais.

Somente em um cliente, Ryck Leonavicius, teria extorquido 620 mil reais com a promessa de publicar o seu casamento com um milionário nas capas de revistas como Caras, Vogue, Forbes, entre outras. Ryck também vendia a participação dos enganados em programas de televisão, como Domingo Espetacular da Record, Hoje em Dia e programa da Eliana, no SBT. Para isso, o falso assessor usava os nomes de produtores das próprias emissoras e até forjava e-mails para conseguir convencer aos enganados.

Fernanda Lacerda, Bárbara Evans, Hariany Almeida (foto: Foto reprodução Instagram)

Em um dos casos que a coluna do Sodré teve acesso, o falso produtor ofereceu para um compositor sertanejo, por dois mil reais, uma pauta no programa Hoje em Dia, e ainda prometeu a vaga em um reality da Record.

Já em outro caso, Raphael Araújo contou que pagou 15 mil reais para contratar uma divulgação nos stories do Instagram de Bárbara Evans, mas nunca teve a contratação entregue pela modelo, porque Bárbara nem sabia da negociação. O vendedor culpava a gravidez da filha de Monique Evans pela demora na entrega do conteúdo e tentava ganhar tempo. Com isso, Raphael solicitou a devolução do dinheiro, mas continuou sendo enrolado por Ryck que nunca devolveu.

Hariany Almeida, foi outra figura pública que caiu no golpe de Ryck. Ela disse que chegou a ficar em depressão depois que juntou todas as suas economias e entregou na mão do produtor que mais uma vez a iludiu com promessas de entregas grandiosas e que nunca aconteceram.

Os supostos golpes aplicados por Ricardo Leonavicius, costumam ser muito semelhantes para todos os enganados, sempre com promessas de ascensão meteórica ou divulgações em sites, revistas e programas de grande relevância.

Os enganados, contaram que confiaram nas promessas de Ryck porque o nome e contato do assessor era encontrado em páginas de pessoas famosas como Nicole Bahls, Fernanda Lacerda, a Mendigata entre outros.

Além de ser indicado por produtores, ou amigos das pessoas que foram enganadas, Leonavicius também procurava clientes em potenciais e os abordavam através das redes sociais com propostas tentadoras e ofertava valores baixíssimos para publicações em sites e revistas, como foi o caso do produtor Paulinho Galileu, que indicou a amiga e empresária do ramo de noivas Gaby Donato que se sentiu lesada e encorajada a denunciar o falso produtor.

Gaby contou que foi abordada por Ryck que prometeu publicações na revista Vogue e na Forbes por apenas 600 reais. A empresária, é uma das enganadas que tomou coragem e registrou um boletim de ocorrência contra o suposto estelionatário.

No grupo de WhatsApp, que reúne mais de dez pessoas enganadas, é comum o relato de pess e oas que disseram ter sido ameaçadas de terem suas carreiras prejudicadas por Ryck caso denunciassem os golpes.

O grupo agora tenta reunir o maior número de vítimas para representarem judicialmente contra o produtor e pedem pela prisão de Ricardo para que os golpes sejam cessados.

No Instagram do assessor de celebridades é possível encontrar diversas fotos com famosos, oq ue acab credibilizando seu trabalho e a facilitando a aplicação dos golpes.