Cantor e atriz levam romance das telas para vida real

Apesar de esse ser o primeiro personagem do cantor que virou ator repentinamente e que vem fazendo grande sucesso na novela das nove da Globo, esse já é o segundo romance que o famoso leva da telinha para a vida real.

O artista em questão, que entrou na novela solteiro, já se envolveu com uma atriz, também estreante, e teve o caso amplamente divulgado pela mídia, mas claro, os dois desmentiram a história e o romance acabou não indo para frente.

Agora, o novo romance do rapaz com a atriz, com quem tem protagonizado cenas tórridas de amor, parece ser mais sério, já que a atual parceira de cena é agora de fora dela também, chegou a terminar o relacionamento de dez anos com o outro ator, com quem tem um filho de oito anos.