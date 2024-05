Ex de Fernando Zor revela viver novo romance

Aline Oliveira, mãe da filha mais belga de Fernando Zor, revelou estar apaixonada e vivendo uma nova relação.

Aline ficou famosa ao revelar as divergências com o pai de sua filha publicamente no passado e ao acusar o cantor de ser um pai ausente, o que acabou resultando no que desejava e Kamily Zor passou a viver com o pai.

No ano passado, A ex-do cantor, que chegou a passar uma temporada na casa de Fernando, anunciou o fim da relação.

Essa semana, a coach comportamental dividiu com seus seguidores a nova fase e anunciou que não está mais solteira. Apesar disso, ela manteve a identidade do novo amado em sigilo.