Cláudia Baronesa conta do que se arrependeu em 'A Grande Conquista 2'

Em conversa exclusiva com a coluna, Claudia Baronesa falou sobre o que faltou para a manter no jogo e analisou o motivo de ter sido a primeira eliminadada segunda fase de A Grande Conquista 2, reality que está no ar pela Record TV.

A mãe de MC Gui contou que se arrependeu de não ter acatado a indicação de Rambo e indicado Guipa para a Zona de Risco.

Baronesa E Rambo formavam a primeira dupla de donos da mansão e tinham que chegar a um comum acordo para a indicação de um dono. Como isso não ocorreu, acabou se colocando na zona de Rosco com Guipa e Bruno Palhaço, em seguida virou a primeira eliminada.

Questionada se entrou no jogo sem estratégias, Baronesa contou que não, mas que escolheu a estratégia errada.

A mãe de MC Gui já passou duas vezes pela escolha do público, e da primeira por pouco não saiu do Paiol para a Fazenda, perdendo a vaga para Bia Miranda.

A eliminada contou também que ainda pretende participar de outro reality e que ainda não mostrou tudo que tem para mostrar no jogo.