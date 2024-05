Lilian Gonçalves e Luiza Brunet participam do podcast de Zilu Godoy

A empresária Lilian Gonçalves marca presença nesta quinta-feira (23), do podcast da amiga Zilu Godoy. Lilian que neste ano completa 60 anos de empreendedorismo no setor de bares e restaurantes aproveitou a ocasião para anunciar sua próxima empreitada, a inauguração do Kara Kara Karaokê, um prédio com 12 salas de karaokê com capacidade para 600 pessoas, na Santa Cecília.

A Rainha da Noite Paulistana aproveitou para colocar a conversa em dia com a amiga Luiza Brunet, que também participou da conversa com Zilu.