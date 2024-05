Carlinhos Maia surpreende mais uma vez mostrando partes íntimas

Que Carlinhos Maia é um dos influenciadores mais engajados do Instagram, isso todo mundo já sabe. O que já sabemos, também, é que o marido de Lucas Guimarães não pensa duas vezes quando o assunto é causar.

O marido de Lucas Guimarães já chegou até a combinar com o próprio marido para vazarem um nude frontal quando outra imagem mostrando Carlinhos saindo do banho havia deixado o influenciador em maus lençóis ao ser apontado como pouco dotado na ocasião.

Carlinhos Maia (foto: Foto reprodução internet)

Então, Maia e Lucas combinaram de vazar uma foto em que o influenciador estivesse com as ‘ferramentas’ em posição de sentido para elevar o ego de Carlinhos.

Nesta quinta-feira, Maia fez questão de publicar no stories uma foto sem camisa e de moletom, aparentemente sem cueca, para levantar mais uma vez o engajamento. No clique é visível o tamanho do dote do rapaz.