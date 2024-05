Mega festa reúne elenco da 11ª temporada da Série Reis

Para marcar a estreia de "Reis - A Divisão", o ator Henrique Camargo, que vai viver Roboão nesta 11ª temporada da trama bíblica, mais uma vez teve a iniciativa de reunir todo o elenco em um super evento, na Casa de Festas Além dos Sonhos, na Ilha Guaratiba, no Rio de Janeiro. Para isso, ele contou com o apoio da Criativa Imagem, da CEO Bianca Barboza, sua assessoria de Marketing; da cerimonialista Rosi Medeiros e de sua assessoria de Imprensa, o Grupo Liberado Júnior.

Para Henrique, que brilha como protagonista, o início dessa nova etapa da novela não poderia passar em branco e, por isso, a ideia de celebrar com todos. Na ocasião, a recepção aos 120 convidados. Já a decoração, ficou por conta de Georgia Bianka, que não mediu esforços para caprichar em cada detalhe. A mesa de doces, por exemplo, ganhou um toque especial. Sob o bolo de quatro andares, uma coroa reverenciou Roboão, que passou a assumir o reino de Israel.

"Estou mega realizada! De verdade! Que festa linda que a gente conseguiu proporcionar para esse elenco maravilhoso, de peso!", declara Bianca Barboza.

Henrique, extremamente feliz com a oportunidade, acrescenta: "Sou eternamente grato a Deus! Me olho há 6 anos e não acredito onde pude chegar! Todavia, sempre digo que tudo é resultado de bastante estudo e, claro, esforço!".



























Vitor Novello é Jeroboão, um homem que foi servo de Salomão, mas que nunca concordou com as atitudes dele. "Mais de mil mulheres, se gabando com o luxo, enquanto o povo paga imposto. Uma questão política da época. Se revoltou, porque se colocou no lugar dessas pessoas. Se identificou!", enfatiza Vitor.

Mais sobre Roboão

Nessa 11ª temporada, com a partida do Rei Salomão (o homem mais sábio do mundo), o reino de Israel ficará sob os cuidados do herdeiro Roboão, que sofrerá as consequências da irrevogável profecia, em decorrência da idolatria do pai. E agora, depois de ficar órfão, ele enfrentará sozinho as pressões dos governantes da época do pai e, ainda, a antipatia do povo, que jamais aceitou as decisões do reinado do rei.