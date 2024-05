Grávida, Viih Tube relata momento de terror: "era muito sangue"

Viih Tube está no quarto mês de sua segunda gestação com o também ex-BBB Eliezer, e os dois esperam um menino.

A influenciadora relatou nas redes sociais o grande susto que tomou enquanto estava em uma reunião de trabalho.

Viih Tube contou que, durante o momento, começou a sentir um corrimento entre as pernas, mas como estava de calça, não conseguiu perceber o que era. A aflição do momento o deixou paralisada por três minutos, até que conseguisse ir ao banheiro averiguar o que estava acontecendo.

A mãe de Lua dividiu com os seguidores que viveu o pior momento de sua vida ao constatar que passava por um forte sangramento e que imediatamente teve que ser socorrida ao hospital.

Depois do grande susto, Viih Tube e Eliezer respiraram aliviados ao saber que estava tudo bem com o bebê e a causa do sangramento foi um pequeno deslocamento de placenta.

Viih Tube também informou nas redes, através do Instagram, que terá que ter mais cuidados e passará por um período de repouso até o fim da gestação.

Com isso, a influenciadora terá que se afastar de alguns trabalhos e campanhas publicitárias que costuma fazer para suas redes sociais, e pediu desculpas aos contratantes.