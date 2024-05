Documentário de Davi afunda e faz a Globo desistir de projeto

O pós-BBB de Davi, campeão da última edição do programa, não está sendo um fracasso só para o baiano, até para a Rede Globo, que apostou todas as fichas no futuro médico. A decepção é grande.

O fenômeno que Davi foi dentro do jogo começou a cair desde que saiu do programa e deu uma declaração polêmica no programa de Ana Maria Braga sobre seu relacionamento com Mani Reggo, com quem vivia uma união estável há um ano e meio.

A partir daí, a carreira de ex-BBB, que tinha tudo para se tornar um fenômeno tal qual Juliette, foi por água abaixo e o ex-queridinho do público já perdeu ao todo mais de 1,5 milhões de seguidores.

A baixa popularidade do rapaz aqui do lado fez com que o documentário gravado logo em seguida à sua saída do programa fosse um fiasco de audiência, levando a TV Globo a tomar uma decisão drástica.

A emissora dos Marinhos decidiu tirar a produção da grade de streaming do ar, e foi além…

A TV Globo dividiu também que não vai mais exibir o documentário em TV aberta como era previsto, além de decidir não realizar mais nenhum documentário com futuros participantes de reality show, mesmo que este seja um novo fenômeno.