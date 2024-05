Assessor de imprensa que aplicava golpes, vendia capas de revista por trezentos mil reais

Uma série de denúncias vem surgindo na internet depois que a jornalista Fábia Oliveira revelou que o assessor de imprensa das famosas, Ricardo Leonavicius foi acusado de aplicar golpes, vendendo o sonho de pessoas se tornarem famosas a até virarem capa de revista.

Andrea Sunshine foi uma das iludidas e tentou alertar a imprensa, mas alega que não foi ouvida na época.

A personal reside na Europa e estava a procura de uma assessoria no Brasil e contratou Ricardo que fez uma série de promessas e ofereceu matérias pagas em revistas como Forbes. Ofereceu a capa por R$ 300 mil e matérias internas por valores menores.

Andrea alega ter pago R$ 7500 de sinal para uma matéria na revista, que nunca aconteceu. Posteriormente descobriu que a tal matéria, tratava-se de um aplicativo que gerava um PDF parecendo matéria, mas era fake e como reside fora do país, não tinha acesso a publicação física, que nunca existiu. Nem pesquisa no google. Ou seja, as pessoas pagavam para ter sua imagem em um PDF.

“Fui a primeira prejudicada com o golpe e entrei em contato com diversos jornalistas para me ajudarem a alertar e ninguém me deu espaço e veja a proporção que essa história tomou. Estou em um grupo de whatsapp com dezenas de pessoas que foram enganadas por esse assessor e entraremos com uma ação conjunta contra ele, porque não é justo o que ele fez”, declara a influencer. “Ele não soube respeitar o sonho das pessoas”, finaliza.