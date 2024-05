Filho de Faustão, João Silva, Fora da Band

O Programa do João, apresentado pelo filho de Faustão na Band, está com os dias contados.

Com pouco mais de sete meses no ar, a atração de sábado parece que não vem agradando muito à direção da emissora que decidiu não dar continuidade ao programa de sábado que estreou na grade da emissora em outubro do ano passado, prometendo ser um grande sucesso na audiência.

A verdade é que a atração não caminhou tão bem assim e também não atraiu muitos patrocinadores que pudessem manter João Silva no ar.

A mesma história que aconteceu com seu paivem se repetindo pelos corredores da emissora e João deverá perder o seu programa em breve, a desculpa? Corte de gastos.

Em contrapartida, João Silva já começou a se mexer e abriu negociação com outra emissora paulista que demonstrou interesse em seu passe. O filho de Fausto Silva poderá assinar em breve um contrato com a emissora de Silvio Santos.

As informações de bastidores são Dani Beyruti, a herdeira que comanda o canal atualmente, está bem empolgada com a possibilidade de ter João no elenco. O desafio é onde colocar o apresentador dentro da grade da emissora que ainda aguarda a estreia de programas que estão sendo produzidos, como o Eita Lucas, de Lucas Guimarães.