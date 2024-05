Após anos na Rede TV! Apresentadora chega ao SBT

A apresentadora Flávia Noronha, que comanda o TV Fama ao lado de Nelson Rubens e Fefito, na Rede TV! Foi convidada e resolveu aceitar a nova experiência.

A apresentadora, que chegou a deixar a emissora no passado, mas aceitou o desafio de voltar ao programa, estará este sábado no júri do quadro Shadow Brasil, apresentado por Raul Gil no SBT

Flávia será uma das responsáveis pelo julgamento de cantores que desejam mostrar seu talento na emissora concorrente.