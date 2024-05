Na tela da Globo, Belo e Denilson selam a paz com beijo no rosto

Belo e Denilson deixaram mesmo as desavenças do passado para trás. Os dois se encontraram hoje nos corredores do Maracanã, onde ocorreu uma partida de futebol bem eficiente em prol do Rio Grande do Sul, e mostraram o que o Brasil queria ver.

Intermediado por Livia Andrade que faz o papel de repórter para o Domingão com Huck, que é quem organizou a partida de futebol envolvendo diversos artistas e jogadores famosos para arrecadar doações destinado aos desabrigados do Sul, o cantor e o jogador mostraram um bom entrosamento entre os dois e além de trocaram elogios se abraçaram e até se beijaram no rosto