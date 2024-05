Ludmilla desbanca jogadores famosos e marca primeiro gol em partida

O jogo beneficente, que reúne famosos e atletas em prol do Rio Grande do Sul, começou com uma situação inusitada.

Tendo diversos jogadores famosos como Ronaldinho Gaúcho, Vampeta, Roger, Adriano imperador entre outros, e verdadeiros craques da bola, foi Ludmilla, a primeira a realizar um gol na partida, com menos de 8 minutos de jogo. A cantora foi ovacionada pelos torcedores e comemorou ao lado de Belo, um de seus maiores ídolos na música.