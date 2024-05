Simaria revela como anda a convivência com Simone

Simone e Simaria, que terminaram uma das duplas sertanejas de maior sucesso em 2022, deixando claro que não estavam, mas se falando, parece que conseguiram resolver os problemas do passado e colocaram os pingos no is.

Respondendo a um seguidor em sua caixinha de perguntas através dos stories do Instagram, Simaria fez questão de expor a mensagem em que perguntava se ela é Simone estavam se falando e respondeu:

“Falo sim”, limitou-se.

Simone e Simaria (foto: Foto reprodução internet)

Recentemente, Simaria apareceu curtindo um dia em família, brincando com a família de Simone e Cacá Diniz, no sítio do casal, indicando que a paz já estava selada entre a família.

Vale lembrar que, no auge da confusão. Simaria chegou a proibir parte da família de acessar o Condomínio onde mora com os filhos, e chegou a deixar de participar de eventos de comemoração em família.