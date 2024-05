Noivo de Maraisa se recusou a pagar trezentos reais para tratamento dental do filho

Quem vê por aí Fernando Mocó acompanhando a noiva para cima e para baixo em diversos shows do Brasil, não pode imaginar que o empresário, presente quase que em tempo integral na vida da amada, pode ser um pai ausente na vida do filho de apenas 7 anos.

Mocó é pai de Antônio, fruto de um relacionamento com a ex Aline Magno, e desde que terminou a relação tem deixado a desejar na convivência e na educação do próprio filho.

Recentemente, a coluna teve acesso a um pedido de mãe para que o pai custeasse um procedimento dental do menor, no valor de trezentos reais, que teria sido negado pelo genitor.

O empresário justificou a recusa no pagamento pelo fato do filho possuir um plano odontológico que daria direito ao procedimento, mas sem conseguir agendar o atendimento pelo plano de saúde e devido à urgência, a mãe solicitou a ajuda financeira do pai, que recusou veementemente o suporte financeiro.

Fernando Mocó alegou ainda que mãe e filho querem ter um padrão de vida não compatível com a renda, tudo porque descobriu que Aline enviou uma caixa de chocolates da Kopenhagen de presente à professora do próprio filho, no Dia dos Professores.

A coluna descobriu, também, que o empresário tem faltado a momentos importantes da vida do filho.

Priorizando estar ao lado da namorada, Mocó não esteve presente nos últimos momentos importantes da vida do filho, como a festa de Dia dos Pais, onde Antônio chegou a ensaiar uma música para homenagear o pai na escola, mas, durante o momento, não teve o pai para interagir.

O empresário já ficou cinco meses sem visitar o filho, entre dezembro de 2023 e abril desse ano. Mocó não foi ao encontro da criança, que antes moravam na mesma cidade.

A coluna tentou descobrir ainda se a ausência do noivo de Maraisa é constante na vida do filho, e percebeu que desde então Mocó tem estado afastado de familiares, deixando até mesmo de encontrar com a mãe no Dia das Mães, ocasião em que passou com a sogra.

Agora, a justiça poderá determinar que o empresário pague mensalmente uma pensão alimentícia estipulada em juízo para o filho de sete anos, conforme este colunista decifrou com exclusividade.