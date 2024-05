Ex-mulher do noivo de Maraisa ingressou com pedido de pensão alimentícia na justiça

A mãe do primogênito de Fernando Mocó, o noivo da cantora Maraisa, dupla com a irmã gêmea Maiara, ingressou com um pedido de pensão alimentícia na justiça para o filho de sete anos.

O pai, empresário bem-sucedido que vive ostentando os luxos nas redes sociais, pretende se casar em breve e ser pai novamente, já que ele e a noiva passam por processo de fertilização in vitro.

Procuramos a mãe de Antônio, que nos contou que o processo corre em segredo de justiça e, por isso, não poderia dar mais detalhes sobre o pleito.

O que se sabe é que o pai já chegou a negar um tratamento dental para o pequeno no valor de trezentos reais, porque o filho já tinha um plano dental, no entanto, diante da dificuldade de conseguir uma vaga para o tratamento, a mãe recorreu aos recursos do pai que negou categoricamente.

Ainda segundo informações exclusivas desse colunista, o pai tem deixado a desejar quando o assunto se trata de atenção paterna, faltando a vários compromissos com o herdeiro, para acompanhar a apertada agenda da namorada famosa.