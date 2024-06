Virgínia confirma romance entre Bruna Marquezine e João Guilherme

Virgínia Fonseca não pensou duas vezes na hora de entregar aquilo que o cunhado João Guilherme e a atriz Bruna Marquezine tanto escondem do público.

Na noite deste sábado, em seu programa do SBT, a mulher de Zé Felipe, em uma brincadeira com Simone Mendes, acabou entregando o romance que os dois tentam manter discretamente longe da mídia.

No entanto, a declaração da influenciadora, só veio mais uma vez confirmar aquilo que este colunista contou em primeiro mão desde o ano passado, quando descobrimos que os dois passaram a primeira noite juntos em um hotel da Barra da Tijuca, quando Marquezine entrou escondida pela garagem, passou a noite ao lado do Amado e só deixou a hospedagem no dia seguinte de manhã, fazendo cara de paisagem.

Em uma brincadeira com a cantora, Virgínia teria que responder com quem o marido casaria, beijaria, ou não pegaria, nas opções, Bruna Marquezine, Anitta e Débora Secco.

Antes de responder que Zé Felipe casaria com Bruna, a apresentadora disse que com ela ele não poderia porque ela já faz parte da família, confirmando assim o romance entre o cunhado João Guilherme e a atriz.