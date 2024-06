Gracyanne entrega que já está em contato com Belo

A musa fitness confirmou a informação no programa de Virgínia Fonseca

Durante sua participação no programa Sabadou, de Virgínia Fonseca no SBT, Gracyanne Barbosa fez revelações bastante surpreendentes sobre o fim de seu relacionamento com Belo.

O casamento de 16 anos entre os dois acabou de forma conturbada e Gracyanne Barbosa foi acusada de ter traído o cantor com o personal trainee.

Durante o bate-papo com Virgínia e Simone Mendes, Gracyanne confessou que os dois já estavam separados desde o ano passado, mas admitiu que ainda há amor dos dois lados.

A influenciadora fitness, confessou que mesmo, separados os dois mantém contato e não deixam de se falar um só dia, por esse motivo, ela afirma que além de ter certeza de seu amor pelo cantor, ele também o ama, e que o processo de separação entre os dois se tornou muito mais doloroso por conta da exposição midiática e por tantas mentiras infundadas que os dois tem atravessado com o fim da relação.